В Воронежской области пенсионер на «Рено» насмерть сбил женщину

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В Воронежской области пенсионер на Renault Logan насмерть сбил женщину. Об этом
Авария произошла в пятницу, 4 октября, в 11:15 на 215 километре трассы Р-22 «Каспий» в Семилукском районе. По предварительным данным, 70-летний житель Хохольского района сбил на нерегулируемом переходе 44-летнюю женщину. Жительница Новоусманского района скончалась на месте.
Полиция проводит проверку.
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