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Фото: Pixabay.com
В воронежском кафе мужчине разбили голову. Об этом
Ночью 29 сентября в кафе на Ленинском проспекте двое мужчин пили спиртное и поссорились. Один из них ударил другого бутылкой по голове и сбежал.
34-летнего пострадавшего госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом основания свода черепа и ушибом головного мозга.
Полицейские завели дело по части 2 статьи 111 УК («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Подозреваемого нашли и задержали.
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