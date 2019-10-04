В Воронеже на восемь недель закроют мост через Песчанку

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В Воронеже на восемь недель закроют движение на мосту через Песчанку. Об этом
С 10:00 7 октября до 23:59 29 ноября рабочие будут ремонтировать мост на улице Менделеева. Они заменят асфальт, пролеты, сопряжения и подходы.
Объехать ремонтируемый участок можно, повернув налево с улицы Менделеева (в районе дома №2) на улицу Новосибирскую. Здесь же будут ходить автобусы №№26а, 65а, 87.
Отмечается, что объезд также есть по улицам Ростовской, Цимлянской, Путилина, Саврасова и Новосибирской.
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