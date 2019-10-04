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11:13, 4 октября 2019 83
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В Туле заработал прокат велосипедов

В Туле заработал прокат велосипедов

В Туле заработал велошеринг BikeMe. Об этом сообщил сайт администрации города.

В центре открыли восемь станций проката:

  • «Тульская Набережная»: улица Советская;
  • «Улица Металлистов»: улица Металлистов;
  • «Искра»: улица Советская, дом №1;
  • «Музей оружия»: улица Советская, около здания музея;
  • «Фонтан»: Крестовоздвиженская площадь;
  • «Пересечение проспекта Ленина и улицы Первомайской»: проспект Ленина, дом №67/5;
  • «Ликерка Лофт»: проспект Ленина, дом №85;
  • «Кинотеатр «Октябрь»: Красноармейский проспект, дом №14.

На каждой станции есть инструкция по оплате через приложение. Стоимость проката — 25 рублей, первые 20 минут — бесплатно. До конца октября сервис работает в тестовом режиме, и арендовать велосипед можно за 1 рубль.

Велостанции будут работать сезонно — с апреля по октябрь. Сейчас в прокате 50 велосипедов, затем их количество увеличится примерно до 200. Сеть велошеринга планируют расширить до 40 станций.

Первыми на арендованных велосипедах проехали глава Тулы Ольга Слюсарева, начальник управления экономического развития администрации Александр Ильинский и руководитель компании-оператора велошеринга BikeMe Виталий Блаженов.

Фото с сайта администрации Тулы


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