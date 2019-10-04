В Туле заработал прокат велосипедов

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В Туле заработал велошеринг BikeMe. Об этом
В центре открыли восемь станций проката:
На каждой станции есть инструкция по оплате через приложение. Стоимость проката — 25 рублей, первые 20 минут — бесплатно. До конца октября сервис работает в тестовом режиме, и арендовать велосипед можно за 1 рубль.
Велостанции будут работать сезонно — с апреля по октябрь. Сейчас в прокате 50 велосипедов, затем их количество увеличится примерно до 200. Сеть велошеринга планируют расширить до 40 станций.
Первыми на арендованных велосипедах проехали глава Тулы Ольга Слюсарева, начальник управления экономического развития администрации Александр Ильинский и руководитель компании-оператора велошеринга BikeMe Виталий Блаженов.
Фото с
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26 сентября 1959 года был произведен пуск первых энергетических агрегатов станции — котла и турбины №1.