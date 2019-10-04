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Фото: Pixabay.com
В Тамбове бомж избил приятеля и бросил его у мусорных контейнеров. Об этом
По версии следствия, трое бомжей жили в заброшенном доме в Интернациональном проезде. Ночью 21 июля обвиняемый избил одного из приятелей из-за того, что тот не зарабатывает деньги на еду и сигареты. Пострадавший потерял сознание. Мужчины не смогли привести его в чувство и вынесли на улицу к мусорным контейнерам. Потом они попросили у прохожих телефон и вызвали скорую помощь.
57-летнего мужчину госпитализировали, он умер через месяц, так и не придя в сознание.
На 47-летнего тамбовчанина завели уголовное дело по части 4 статьи 111 УК («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).
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