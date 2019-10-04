В Сараях волонтеры прибрались в доме 98-летней труженицы тыла

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Фото: Издательство «Пресса»
В преддверии Дня пожилых людей в Сараях волонтеры навели порядок в доме и на приусадебной территории 98-летней Матрены Петровны Бреховой. Об этом пишет ИД «
Пожилой женщине помогли прибраться в доме, принесли воду, помогли купить необходимые продукты.
Матрене Петровне 98 лет, она труженица тыла. Работая в поле, обеспечивала продовольствием бойцов на фронтах.
«Сегодня одинокая женщина в силу своего почтенного возраста не в состоянии заботиться о себе и своем жилье. Добровольные помощники и соцработники берут на себя эту миссию», — отмечается в сообщении.
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