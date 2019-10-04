В Рязани выпустили путеводитель на английском языке по Государственному музею-заповеднику Есенина

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Рязани выпустили путеводитель на английском языке по Государственному музею-заповеднику Сергея Есенина. Об этом рассказали в
В книге подробно описали историю музея и его экспозиции. В путеводителе много архивных и современных фотографий. Также в сборнике есть раздел, посвященный изучению творчества рязанского поэта. Карты и схемы помогут туристам, приезжающим в Рязанскую область.
Фотографии сообщества
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ брянской школе отремонтировали спортзал за два миллиона
|
cледующая новость →Депутат облдумы поможет воронежцам купить тренажеры для инвалидов
Выбор качественной оптики — деликатный вопрос, без консультаций профессионалов здесь не обойтись.