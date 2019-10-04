В Пронском районе отремонтируют мост к середине октября

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Фото: Издательство «Пресса»
В Пронском районе отремонтируют мост к середине октбря, об этом издательсву «
По его словам, через реку Пара между селами Береговое и Летники ремонт моста закончится к 15 октября.
«Будем надеяться, что в отведенные сроки уложимся», — уточнил он.
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26 сентября 1959 года был произведен пуск первых энергетических агрегатов станции — котла и турбины №1.