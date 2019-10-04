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Фото: Pixabay.com
В Клепиковском районе браконьера вновь поймали на незаконной ловле рыбы. Об этом сообщил в
Выяснилось, что 51-летний мужчина пытался выловить рыбу сетью. Полицейские задержали злоумышленника.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 256 УК РФ (Незаконная добыча водных биологических ресурсов).
Владимирцу грозит штраф или лишения свободы на срок до двух лет.
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