RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
В Калуге на месте отработанного карьера сделают зону отдыха. Об этом
Песок в карьере в районе Правобережья Калуги у деревни Воровая добывает ООО «Полигон ЖБЦ». Предприятие занимается восстановлением почты. Так, на отработанном участке месторождения и на части берега образовавшегося водоема специалисты уменьшили образовавшиеся откосы.
Летом участок у искусственного водоема засеют травами, чтобы образовался луг.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Рязани изменился график маршрутов бесплатных автобусов до ярмарки выходного дня
|
cледующая новость →В Пронском районе отремонтируют мост к середине октября
26 сентября 1959 года был произведен пуск первых энергетических агрегатов станции — котла и турбины №1.