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В Калуге депутаты проверили чистоту у контейнеров с мусором. Об этом
Площадки с контейнерами осматривала общественная комиссия во главе с парламентарием, региональным координатором проекта «Единой России» «Чистая страна» Сосланом Такаевым и заместителем секретаря регионального отделения партии Людмилой Сусовой.
«В целом ситуация с уборкой мусорных площадок неплохая, но картину портят стихийные свалки, например, такая, на которую мы наткнулись в Ждамирово», — сказал Такаев.
Он уточнил, что ответственность за беспорядок лежит на собственниках земли. Депутат рекомендовал активнее заниматься эковоспитанием горожан.
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