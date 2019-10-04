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В пятницу, 4 октября, в Брянской области запустили акцию «Классный лес». Ее организовали по инициативе «Единой России»,
В Сураже ученики школы №1 вместе с активистами высадили на территории строящегося детского сада «Аистенок» 40 туй.
Акцию также поддержали школьники Рогнединского и Трубчевском районах. В общей сложности там посадили почти 70 саженцев.
Фото с
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