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10:55, 4 октября 2019 67
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Учеников воронежской школы будут бесплатно возить на автобусе

Учеников воронежской школы будут бесплатно возить на автобусе

Фото: Pixabay.com

Учеников воронежской школы №20 будут бесплатно возить на автобусе. Об этом в пятницу, 4 октября, сообщил сайт регионального отделения «Единой России».

Жители многоэтажек по улице Ломоносова год назад пожаловались депутату гордумы Александру Трубецкому, что ближайшая школа находится в трех километрах. Родители вынуждены возить детей на личных машинах или маршрутных автобусах.

Трубецкой обратился в мэрию Воронежа и профильный департамент региона. Во вторник, 1 октября, ему сообщили, что вопрос с транспортом для детей решили. Школа получит четыре бесплатных автобуса.


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