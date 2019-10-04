Учеников воронежской школы будут бесплатно возить на автобусе

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Фото: Pixabay.com
Учеников воронежской школы №20 будут бесплатно возить на автобусе. Об этом в пятницу, 4 октября,
Жители многоэтажек по улице Ломоносова год назад пожаловались депутату гордумы Александру Трубецкому, что ближайшая школа находится в трех километрах. Родители вынуждены возить детей на личных машинах или маршрутных автобусах.
Трубецкой обратился в мэрию Воронежа и профильный департамент региона. Во вторник, 1 октября, ему сообщили, что вопрос с транспортом для детей решили. Школа получит четыре бесплатных автобуса.
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Первый медицинский центр «СМ-Клиника» в Рязани открылся в начале сентября 2018 года и уже получил более тысячи благодарных отзывов.