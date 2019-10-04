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14:20, 4 октября 2019 102
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У сотен рязанских и владимирских школ нет охраны — секретарь Совбеза

У сотен рязанских и владимирских школ нет охраны — секретарь Совбеза

У сотен рязанских и владимирских школ нет охраны. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. По его словам, «легкими целями для террористов» можно считать около 300 учреждений, передает РИА Новости.

Патрушев отметил, что в ряде школ Воронежской, Костромской, Липецкой, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областей «уровень подготовки персонала к действиям при угрозе теракта остается низким».

Секретарь Совбеза уточнил, что в этом году удалось предотвратить теракты в Туле, Владимире, Тамбове и Воронеже.

Напомним, 2 октября во Владимире подросток пришел в школу с топором. Его обезвредил директор.


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