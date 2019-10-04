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У сотен рязанских и владимирских школ нет охраны. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. По его словам, «легкими целями для террористов» можно считать около 300 учреждений, передает
Патрушев отметил, что в ряде школ Воронежской, Костромской, Липецкой, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областей «уровень подготовки персонала к действиям при угрозе теракта остается низким».
Секретарь Совбеза уточнил, что в этом году удалось предотвратить теракты в Туле, Владимире, Тамбове и Воронеже.
Напомним, 2 октября во Владимире подросток пришел в школу
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