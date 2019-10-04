Трое человек погибли при аварийной посадке самолета под Львовом

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Рано утром в пятницу, 4 октября, транспортный самолет Ан-12 совершил аварийную посадку в 13,7 км от международного аэропорта «Львов». Сообщение об этом поступило в 7:10, со ссылкой на спасателей передает
Известно, что борт летел из Испании. В самолете находились семеро членов экипажа и один человек, сопровождающий груз. По последним данным, после падения Ан-12 трое погибли, трое пострадали, состояние двоих пока неизвестно.
Как сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины, борт совершил аварийную посадку из-за нехватки топлива.
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