«Сугубо формальный подход к важной работе». Владимирские депутаты оценили первый отчет губернатора

Депутаты владимирского заксобрания оценили первый отчет губернатора. Владимир Сипягин осветил выводы экспертов о работе медицинских, образовательных, социальных и культурных учреждений области. При этом оценке подлежали не услуги, а качество условий для их оказания.

Закон приняли в 2017 году. Первый отчет содержал данные за прошлый год. В закособрание он поступил 11 сентября. Доклад представляла врио первого заместителя губернатора Марина Чекунова, отдельно по своим направлениям отчитывались руководители профильных департаментов.

Парламентарии отметили, что документ вызвал «много вопросов».

Депутатов удивил явно скромный объем самого доклада — суммарно 12 страниц на образование, медицину, социальную сферу и культуру. Причем, собственно результаты оценки вместе с предложениями по каждому из направлений уместились на 2 страницах, — отметили депутаты. — Как правило, выводы однотипные: не везде обеспечены подобающие условия людям с ограниченными возможностями, не слишком удобный сайт, а учреждения культуры упрекнули в отсутствии в холлах питьевой воды".

Детутаты отметили, что обсуждаемые проблемы могли быть более существенными. Кроме того, члены парламента не нашли в отчете данных о школах и детских садах.

«По словам представителей администрации региона, они муниципальные и в областном отчете не обязаны быть отражены, — оценили отчет депутаты. — Возможно, аргументы докладчиков и были бы приняты, если бы депутаты предварительно не ознакомились с аналогичными отчетами губернаторов Самарской, Московской, Нижегородской областей, Приморского края. Там документы в разы объемнее, а главное, куда предметнее — отражены и реальные проблемы, и толковые предложения по их решению».

Председатель «социального» комитета заксобрания Сергей Бирюков отметил «сугубо формальный подход к такой важнейшей работе, как общественная оценка качества».

«Выводы носят второстепенный характер, акценты расставлены неверно, нет никакой „дорожной карты“ по устранению недостатков. Надеемся, администрация проведет „работу над ошибками“. А пока — первый блин комом», — считает вице-спикер облпарламента Антон Сидорко.

По его словам, опыт других регионов показывает, что «новым инструментом можно было воспользоваться с куда большим толком, чем это сейчас произошло».

«Тем более, на исследования, которые проводили нанятые компании для подготовки отчета, пошли бюджетные деньги», — уточнил он.

Депутаты намерены подготовить предложения по отчету и принять по нему соответствующее постановление.