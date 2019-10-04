Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:03, 4 октября 2019 82
 0    0

«Скорой» до нас не доехать. Жительница владимирской деревни пожаловалась на отсутствие дороги 1

«Скорой» до нас не доехать. Жительница владимирской деревни пожаловалась на отсутствие дороги

Фото: Pixabay.com

Жительница деревни Неврюево Судогодского района Венера Сафина пожаловалась председателю заксобрания региона Владимиру Киселеву на отсутствие дороги. Об этом сообщил сайт владимирского парламента.

Женщина призналась, что боится приглашать к себе внуков.

«Случись чего, „скорой“ до нас не доехать», — возмущена она.

Сафина пояснила, что после долгой переписки с чиновниками несколько машин со щебнем в Неврюево привезли, но асфальтированную дорогу так и не сделали. В местной администрации ее заверили, что дорогу приведут в порядок в этом году.

«Но люди настроены скептически, ведь сезон ремонтно-строительных работ уже на исходе, — отметили в заксобрании. — Отсутствие дороги уже привело к трагедии — спасатели не успели добраться по бездорожью, и в пожаре погибли люди».

Владимир Киселев обещал направить обращения к местному главе и губернатору.

«Приказать сделать дорогу я не могу, но мы попросим, и хорошо попросим», — подчеркнул он.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
3 дня назад
«СМ-Клиника» набирает обороты

«СМ-Клиника» набирает обороты

Первый медицинский центр «СМ-Клиника» в Рязани открылся в начале сентября 2018 года и уже получил более тысячи благодарных отзывов.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:30, 29 сентября 2019 16 589
В Рязани простились с ветераном Великой Отечественной войны, убитым вместе с супругой
14:40, 26 сентября 2019 4 485
После жалоб на поборы уволили директора рязанской школы 5
10:14, 26 сентября 2019 5 545
Под Рязанью убили известного бизнесмена — СМИ
14:44, 26 сентября 2019 5 714
Известного рязанского бизнесмена расстреляли в машине. Подробности
17:33, 22 сентября 2019 2 093
«Замечательно у нас в городе живется». При подаче отопления в Рязани затопило еще один дом
Все новости
Голосования

Что вы думаете о едином тарифе на вывоз мусора, установленным в Рязани?

Окончание опроса: 21.10.2019
Архив голосований
Форум