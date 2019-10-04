«Скорой» до нас не доехать. Жительница владимирской деревни пожаловалась на отсутствие дороги

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Фото: Pixabay.com
Жительница деревни Неврюево Судогодского района Венера Сафина пожаловалась председателю заксобрания региона Владимиру Киселеву на отсутствие дороги. Об этом
Женщина призналась, что боится приглашать к себе внуков.
«Случись чего, „скорой“ до нас не доехать», — возмущена она.
Сафина пояснила, что после долгой переписки с чиновниками несколько машин со щебнем в Неврюево привезли, но асфальтированную дорогу так и не сделали. В местной администрации ее заверили, что дорогу приведут в порядок в этом году.
«Но люди настроены скептически, ведь сезон ремонтно-строительных работ уже на исходе, — отметили в заксобрании. — Отсутствие дороги уже привело к трагедии — спасатели не успели добраться по бездорожью, и в пожаре погибли люди».
Владимир Киселев обещал направить обращения к местному главе и губернатору.
«Приказать сделать дорогу я не могу, но мы попросим, и хорошо попросим», — подчеркнул он.
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