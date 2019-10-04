Роскачество объяснило разницу между вином и винным напитком

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В Роскачестве разработали рекомендации по выборе винных напитков. Их опубликовал
Эксперты посоветовали обращать внимание на состав напитка. Согласно национальному стандарту, в нем должно быть не менее 50% виноматериалов.
В составе могут оказаться этиловый спирт, красители и ароматизаторы, вода, которые добавляют, чтобы достичь нужного объема. Чтобы сделать полученную смесь игристой, искусственно добавляется двуокись углерода.
В Роскачестве отметили, что часто производители и ретейлеры путают покупателей надписями на этикетках.
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26 сентября 1959 года был произведен пуск первых энергетических агрегатов станции — котла и турбины №1.