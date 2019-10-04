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15:55, 4 октября 2019 142
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Райффайзенбанк закроет отделения в пяти российских городах

Райффайзенбанк закроет отделения в пяти российских городах

Фото: Ru.wikipedia.org

Райффайзенбанк закроет отделения в Железногорске, Кирове, Курске, Саранске и Сочи и перейдет на цифровое формат обслуживания в этих городах. Об этом передает ТАСС.

Всего реорганизацию планируют сделать в 22 городах, в частности в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Иркутске, Казани, Красноярске, Новосибирске, Омске, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Сургуте, Тюмени, Уфе и Челябинске.

Активные офисы будут развиваться и дальше.

К концу первого квартала 2020 года сеть отделений банка составит более 130 офисов в 44 городах России.


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