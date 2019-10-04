Полицейские закрыли наркопритон в Горроще

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На улице Осипенко в Горроще закрыли наркопритон. Об этом сообщили на
Оперативники установили, что владелец квартиры и его приятели систематически употребляет наркотики. 44-летнего хозяина задержали. В его квартире нашли предметы со следам «синтетики».
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 232 УК РФ. Рязанцу грозит до четырех лет.
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26 сентября 1959 года был произведен пуск первых энергетических агрегатов станции — котла и турбины №1.