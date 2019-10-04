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На воронежской трассе «ВАЗ» разорвало на части после столкновения с грузовиком. Об этом
Авария произошла в четверг, 3 октября, в 4:30 на 626 километре трассы «Москва-Астрахань» в Борисоглебском районе. По предварительным данным, «ВАЗ-21102» выехала на «встречку» и врезался в грузовик Mercedes.
За рулем легковой машины был 33-летний житель Волгоградской области. Он погиб на месте.
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