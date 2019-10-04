На Рязанскую область надвигается балканский циклон

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На регионы ЦФО надвигается балканский циклон. Об этом сообщил
В субботу, 5 октября, холодный воздух из полярных широт выйдет в Центральную Россию.
Вдоль маршрута «балканца» — в Рязанской, Белгородской, Курской, Воронежской, Липецкой, Тульской, Владимирской областях — пройдет сильный дождь.
К дождю «начнет примешиваться» снег.
В ночь на понедельник он пройдет в Рязанской, а также Тульской, Московской, Владимирской, Ивановской областях.
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