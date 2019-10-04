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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
На месте заброшенной ледовой арены в Рязани планируют построить спорткомплекс. Об этом в среду, 2 октября, сообщила мэрия на странице губернатора Николая Любимова «ВКонтакте».
В планах администрации демонтировать арену напротив «Спартака» на Лыбедском бульваре, построить ФОК и благоустроить территорию.
Сейчас часть здания бывшей площадки используется для кассы и камеры хранения стадиона.
Отмечается, что окончательное решение о строительстве пока не принято.
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