Instagram запустил новый мессенджер для общения с близкими друзьями

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Фото: Pixabay.com
Instagram запустил новый мессенджер Threads для общения с близкими друзьями. Об этом сообщило издание «
По словам создателей, пользователи смогут отправлять «лучшим друзьям» сторис, фотографии, текст и видео всего в два клика.
Кроме того в приложении можно создавать групповые чаты. Также пользователи выберут себе статусы.
Сообщения, получаемые и отправляемые в Threads, будут также отображаться в общем списке диалогов Direct.
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