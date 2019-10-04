Гендиректора Рязанского приборного завода наградили Знаком отличия Комитета Госдумы

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Генерального директора АО «Государственный Рязанский приборный завод» (входит в АО «КРЭТ») Павла Будагова отметили Знаком отличия Комитета Госдумы Федерального Собрания России по обороне «За заслуги».
Награду вручил председатель Комитета Владимир Шаманов. Церемония прошла в рамках заседания круглого стола, организованного Общественной приемной Комитета по обороне в Рязанской области совместно с Рязанским региональным отделением «Союза машиностроителей России».
В мероприятии участвовали председатель Комитета Госдумы по обороне ФС РФ Владимир Шаманов, председатель ПАО «Промсвязьбанк» Петр Фрадков, зампредседателя правительства Рязанской области Светлана Горячкина, первый зампредседателя рязанской облдумы Александр Шевырев, гендиректор ПАО завод «Красное знамя», председатель Рязанского РО ООО «Союз машиностроителей России» Алексей Рощин, руководители промышленных предприятий Рязани, входящих в Региональное отделение Союза машиностроителей России.
На заседании круглого стола обсудили вопросы оптимизации законодательной базы, регулирующей деятельность предприятий ОПК, перспективы развития государственного оборонного заказа.
Знаком отличия Комитета Госдумы Федерального Собрания России по обороне «За заслуги» также наградили гендиректора ПАО завод «Красное знамя» Алексея Рощина и ряд других руководителей рязанских предприятий.
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