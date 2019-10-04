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12:05, 4 октября 2019 116
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Еще на трех рязанских улицах отключили холодную воду

Еще на трех рязанских улицах отключили холодную воду

Утром в пятницу, 4 октября, еще на трех рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Из-за ремонта на водопроводе до 15:00 воды не будет в доме 4/1 по Куйбышевскому шоссе, до 15:30 — в домах 2 корпус 1, 2 корпус 2, 3 корпус 1, 4, 5 по улице Юбилейной и в домах 1 корпус 1, 1 /2 (детсад №103), 1/6, 3 корпус 1, 3, 5, 5 корпус 2 (детсад №108), 7 корпус 1.

Напомним, ранее сообщалось об отключении воды на двух улицах в Канищеве.


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