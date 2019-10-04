Дожди и похолодание. Прогноз погоды в Рязанской области на субботу

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В субботу, 5 октября, в Рязанской области похолодает до +8 градусов. Прогноз погоды опубликовали на
По данным синоптиков, ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью дождь, днем небольшой дождь. Ветер северный, 5-10 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью +5, +10 градусов, днем +8, +13 градусов.
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