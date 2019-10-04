Детской школе искусств в Киржаче подарили балалайки, баян и домры за три миллиона

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Фото: Pixabay.com
Киржачской детской школе искусств имени Валерия Халилова подарили музыкальные инструменты в рамках нацпроекта «Культура». Об этом
В четверг, 3 октября, школе передали скрипки, альт, домры, балалайки и струны к ним, баян, фортепиано, звуковое и интерактивное оборудование, а также методическую и музыкальную литературу для преподавателей. Кроме того, закупили предметы, нужные для воспитанников отделения изобразительного искусства.
На все это потратили более трех миллионов рублей.
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Первый медицинский центр «СМ-Клиника» в Рязани открылся в начале сентября 2018 года и уже получил более тысячи благодарных отзывов.