Жильцы домов на Касимовском шоссе пожаловались на регулярные отключения света и грязные подъезды. По словам живущей в доме №65 корпус 1 Юлии Полушиной, отключения в домах №№ 67, 65 корпус 1, 65, 63, 59, 57, 57 корпус 1 и на перекрестке на пересечении улиц Советской армии, Касимовского и Муромского шоссе «происходят по несколько раз в месяц беспричинно, без предупреждения».

«Это происходит так часто, что в какой-то момент я стала записывать дни, когда в доме отключают свет. Иногда это происходит на несколько минут или даже секунд. Причем иногда один раз, иногда — два раза подряд. Бытовая техника начинает мигать. Но чаще отключения длились по несколько часов, — рассказала рязанка. — Из своего кармана мы платим за некачественные коммунальные услуги, а если вдруг перегорит бытовая техника, то не думаю, что возможно будет доказать, что это произошло из-за сбоев электричества», — добавила Полушина.

В августе она дважды через интернет-приемную обращалась в МУП «РГРЭС». Рязанка требовала сообщить причину частых отключений света, а также принять меры во избежание этих отключений. По ее мнению, помимо того, что это может стать причиной порчи бытовой техники, это еще и сказывается на качестве жизни.

«Собираясь утром на работу, можно помыть голову и не высушить ее, потому что свет внезапно отключили, — сказала рязанка. — Несколько раз это происходило, когда в квартире шел ремонт, рабочие не смогли воспользоваться электрическим оборудованием».

В ответ рязанке рекомендовали обратиться в ТСЖ.

«На Ваше обращение повторно сообщаем, что дом №65 корпус 1 по адресу: Касимовское шоссе включен от электрических сетей, принадлежащих ТСЖ „Три Богатыря 2“. По вопросам электроснабжения дом №65 корпус1 по адресу: ул. Касимовское шоссе Вам необходимо обращаться в ТСЖ „Три Богатыря 2“», — сообщили в горсетях.

На общем собрании жильцов представитель ТСЖ сообщил, что организация не причастна к отключению электричества и рекомендовал обратиться в горсети. Этот ответ жильцов не устроил, и они направили претензии в жилинспекцию, администрацию города и региональное министерство ТЭК и ЖКХ. Жители домов на Касимовском шоссе пожаловались не только на отключение электричества, но и на некачественную работу ТСЖ. По их мнению, дворы и подъезды находятся в запущенном состоянии, подъезды убирают нерегулярно, а отчеты о том, на что идут ежемесячные взносы за обслуживание, жильцам в ТСЖ предоставить отказываются.