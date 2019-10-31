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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
Жена рязанского губернатора поменяла место работы. Оксана Любимова
Кадровые перестановки произошли в сентябре.
Любимова
Ранее Оксана Любимова
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5 ноября в драмтеатре с юбилейным концертом «Нам 15 лет» выступит вокальный ансамбль «Mama Jazz» под руководством Эллы Хрусталевой.