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12:29, 31 октября 2019 126
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Врачи ОКБ сдали кровь и призвали рязанцев стать донорами

Врачи ОКБ сдали кровь и призвали рязанцев стать донорами

Врачи Областной клинической больницы сдали кровь и призвали рязанцев стать донорами. Об этом сообщил региональный минздрав.

«Во время длинных выходных потребность в донорской крови возрастает», — говорится в сообщении.

Специалисты также записали видеоролик, в котором рассказали о донорстве.


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