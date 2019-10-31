Врачи ОКБ сдали кровь и призвали рязанцев стать донорами

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Врачи Областной клинической больницы сдали кровь и призвали рязанцев стать донорами. Об этом сообщил региональный
«Во время длинных выходных потребность в донорской крови возрастает», — говорится в сообщении.
Специалисты также записали видеоролик, в котором рассказали о донорстве.
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