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17:13, 31 октября 2019 57
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Владимирский омбудсмен обсудила со спикером заксобрания домашнее насилие

Владимирский омбудсмен обсудила со спикером заксобрания домашнее насилие

Владимирский омбудсмен Людмила Романова обсудила со спикером регионального заксобрания Владимиром Киселевым домашнее насилие. Они встретились в преддверии декады прав человека (она стартует 20 ноября) и поговорили о правовом просвещении жителей области, например, организации «круглого стола» по проблеме бытового насилия.

Киселев назвал проблему домашнего насилия «наисерьезнейшей».

«Принято считать, что от домашнего насилия страдают в основном женщины. На самом деле не застрахован никто. Особенно страшно, когда жертвами домашних тиранов становятся старики, — отметил председатель владимирского заксобрания. — Сколько историй, когда великовозрастный сын-алкоголик живет на пенсию матери, да еще и третирует ее. Проблема в том, что жертвы в таких ситуациях предпочитают молчать: жалеют своих непутевых детей и терпят».

Людмила Романова считает, что уже имеющиеся инструменты помощи жертвам домашнего насилия могут быть вполне эффективными, если «наладить четкое взаимодействие всех сторон».

«Телефон доверия. Он есть, но о нем знают далеко не все, надо популяризировать. Кризисные центры. Их мало. Из Камешково или Гороховца в сорочке и тапочках, без документов, без денег, среди ночи до Владимира не добежишь. Кризисные центры нужны, по крайней мере, в каждом районе, — перечисляет Романова. — Нет денег? Можно привлекать НКО, обучать и передавать им этот участок работы».

Фото пресс-службы владимирского заксобрания


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