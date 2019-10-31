Владимирский омбудсмен обсудила со спикером заксобрания домашнее насилие

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Владимирский омбудсмен Людмила Романова обсудила со спикером регионального заксобрания Владимиром Киселевым домашнее насилие. Они встретились в преддверии декады прав человека (она стартует 20 ноября) и поговорили о правовом просвещении жителей области, например, организации «круглого стола» по проблеме бытового насилия.
Киселев назвал проблему домашнего насилия «наисерьезнейшей».
«Принято считать, что от домашнего насилия страдают в основном женщины. На самом деле не застрахован никто. Особенно страшно, когда жертвами домашних тиранов становятся старики, — отметил председатель владимирского заксобрания. — Сколько историй, когда великовозрастный сын-алкоголик живет на пенсию матери, да еще и третирует ее. Проблема в том, что жертвы в таких ситуациях предпочитают молчать: жалеют своих непутевых детей и терпят».
Людмила Романова считает, что уже имеющиеся инструменты помощи жертвам домашнего насилия могут быть вполне эффективными, если «наладить четкое взаимодействие всех сторон».
«Телефон доверия. Он есть, но о нем знают далеко не все, надо популяризировать. Кризисные центры. Их мало. Из Камешково или Гороховца в сорочке и тапочках, без документов, без денег, среди ночи до Владимира не добежишь. Кризисные центры нужны, по крайней мере, в каждом районе, — перечисляет Романова. — Нет денег? Можно привлекать НКО, обучать и передавать им этот участок работы».
Фото пресс-службы владимирского заксобрания
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