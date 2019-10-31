В Волгограде женщина бросила грудную дочь у поликлиники

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
В Волгограде женщина бросила грудную дочь у детской поликлиники. Ребенка направили в больницу для наблюдения, передает
Мать нашли. Она заявила, что оставила ребенка, потому что ей надо было срочно уехать.
Как выяснилось, 28-летнюю женщину ранее судили. На нее завели дело по статье 125 УК («Оставление в опасности»). Подозреваемой грозит до года тюрьмы. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьХК «Рязань» проиграл по буллитам в Красноярске
|
cледующая новость →УЖК «Зеленый сад — Мой дом» предложила жителям улучшить качество уборки снега
Компания «Русская кожа» запустила кожевенный завод в Алтайском крае. Цель проекта — освоить сибирский рынок кожевенного сырья и создать плацдарм для экспансии в Юго-Восточную Азию.