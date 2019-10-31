В Волгограде задержали банду, поставлявшую рязанское поддельное молоко в тюрьмы

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В Волгограде полицейские задержали преступную группу из семи человек, занимавшуюся производством и поставкой суррогатного молока в исправительные колонии. Уголовное дело возбудили по статье 159 УК России. Об этом сообщил
По данным следствия, в июле между региональным управлением ФСИН России и коммерческой организацией из Великого Новгорода был заключен госконтракт на поставку свыше 150 тысяч литров молока в исправительные учреждения Волгоградской области. Его сумма составила почти пять миллионов рублей. Затем поставщик через другую фирму закупал в Рязанской области на Тырновском молочном заводе суррогатную продукцию, которая отправлялась в Волгоград.
«Жидкость по своим физико-химическим показателям не отвечавшая не только прописанным в договоре требованиям, но и общепринятым стандартам, так называемым ГОСТам», — говорится в сообщении.
К противоправной деятельности оказался причастен ряд предпринимателей из Новгородской и Рязанской областей, Санкт-Петербурга и Волгограда. Там проведели обыски, в которых изъяли свыше 60 тонн фальсификата молока, блокноты с записями и электронные носители.
Продукцию направили на исследование.
Все фигуранты задержаны и доставлены в Волгоград.
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