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В Рыбном неизвестный сбил школьницу на «зебре» и уехал. Об этом
Авария произошла в среду, 30 октября, в 17:20, у дома №4-В на улице Большой. Машина, предположительно Renault Sandero, сбила 16-летнюю девушку на нерегулируемом пешеходном переходе и скрылась.
Школьнице потребовалась медицинская помощь.
Водителя ищут.
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5 ноября в драмтеатре с юбилейным концертом «Нам 15 лет» выступит вокальный ансамбль «Mama Jazz» под руководством Эллы Хрусталевой.