Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:09, 31 октября 2019 114
 0    0

В Рыбном неизвестный сбил школьницу на «зебре» и уехал

В Рыбном неизвестный сбил школьницу на «зебре» и уехал

В Рыбном неизвестный сбил школьницу на «зебре» и уехал. Об этом сообщила пресс-служба рязанского УМВД.

Авария произошла в среду, 30 октября, в 17:20, у дома №4-В на улице Большой. Машина, предположительно Renault Sandero, сбила 16-летнюю девушку на нерегулируемом пешеходном переходе и скрылась.

Школьнице потребовалась медицинская помощь.

Водителя ищут.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 неделя назад
Творческий процесс, или Как «Mama Jazz» репетируют перед юбилейным концертом

Творческий процесс, или Как «Mama Jazz» репетируют перед юбилейным концертом

5 ноября в драмтеатре с юбилейным концертом «Нам 15 лет» выступит вокальный ансамбль «Mama Jazz» под руководством Эллы Хрусталевой.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:54, 24 октября 2019 5 719
Рязанского бизнесмена Громова расстреляли «голосовавшие» киллеры. Они сутки ждали его на трассе 4
17:41, 18 октября 2019 7 341
Бывший замначальника рязанского управления образования покончил с собой 5
17:32, 20 октября 2019 6 110
Рязанец, получивший полмиллиона за помощь в поиске убийцы ветерана, потратил деньги за час 3
8:39, 24 октября 2019 3 053
«Губернатор Рязанской области ненавидит меня и Рязань». Варламов ответил на высказывание Любимова
15:06, 22 октября 2019 2 825
На месте ручья Быстрец в Кальном передумали строить школу 7
Все новости
Голосования

Список номинантов на премию «Человек года-2019»:

Окончание опроса: 13.11.2019
Архив голосований
Форум