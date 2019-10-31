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16:33, 31 октября 2019 162
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В Рязанской области завершился сезон пожаров

В Рязанской области завершился сезон пожаров

В Рязанской области официально закрыли сезон пожаров в лесах. Об этом сообщили в региональном минприроды.

Как отметило ведомство, из-за установленной дождливой погоды сезон закончился в четверг, 31 октября.

Всего за это время зафиксировали 28 лесных пожаров. Из них 21 — в границах государственного лесного фонда Рязанской области на общей площади 1657,9 га, семь пожаров на территории полигона в Сельцах, площадь составила 851,7 га.

Напомним, Крупный лесной пожар на границе Рязанской области и Подмосковья начался 19 июня во время учений на полигоне в Сельцах. Там загорелась сухая трава, затем огонь перешел на деревья. В Минобороны уточняли, что боеприпасов или взрывчатых веществ на полигоне не было. Однако позже стало известно, что за первые два дня пожара в Сельцах взорвалось более 150 боеприпасов.

Позже в прокуратуре заявили, что пожар в Сельцах распространился из-за халатности местного лесничества и Пожлеса.

Из-за случившегося наказали сотрудников десантного училища.


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