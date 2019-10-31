В Рязанской области завершился сезон пожаров

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Рязанской области официально закрыли сезон пожаров в лесах. Об этом сообщили в региональном минприроды.
Как отметило ведомство, из-за установленной дождливой погоды сезон закончился в четверг, 31 октября.
Всего за это время зафиксировали 28 лесных пожаров. Из них 21 — в границах государственного лесного фонда Рязанской области на общей площади 1657,9 га, семь пожаров на территории полигона в Сельцах, площадь составила 851,7 га.
Напомним, Крупный лесной пожар на границе Рязанской области и Подмосковья начался 19 июня во время учений на полигоне в Сельцах. Там
Позже в прокуратуре заявили, что пожар в Сельцах
Из-за случившегося
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Минкультуры назвали причину закрытия рязанского филиала МГИК
|
cледующая новость →Зарезавший мальчика в детсаду сибиряк был пьян
Trade in — это замена старого имущества на новое с доплатой.