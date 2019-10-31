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В четверг, 31 октября, в рязанской филармонии отметили лучших аграриев области. В церемонии участвовали глава региона Николай Любимов, первый зампред областной думы Александр Шевырев, зампред правительства региона Дмитрий Филиппов, министр сельского хозяйства области Борис Шемякин.
По словам Любимова, в 2019 году в регионе удалось вырастить хороший урожай.
Так, валовый сбор зерна в области составил 2 миллиона 8 тысяч тонн, намолочено 290 тысяч тонн маслосемян (рекорд за всю историю возделывания масличных культур в регионе).
В регионе выкопали 305 тысяч тонн сахарной свеклы и 140 тысяч тонн картофеля.
Под урожай 2020 года посеяли 334 тысячи гектаров.
«Отрасль сельского хозяйства на сегодняшний день самая эффективная и быстрорастущая в регионе. Мы активно помогаем нашим аграриям. Большие возможности заложены в нацпроектах, ведется работа над расширением ассортимента и объема товара, который поставляется за рубеж. Сейчас наши зерно, мука, плавленые сыры, полуфабрикаты, картофельные хлопья продаются в 30 странах мира. За девять месяцев предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности произвели и реализовали продуктов на сумму более 36 миллиардов рублей», — подчеркнул Николай Любимов.
Также он отметил, что в области продолжают активно внедрять современные технологии и обновлять инфраструктуру. Любимов наградил отличившихся представителей отрасли правительственными наградами и ценными подарками.
От имени депутатов облдумы сельхозработников поздравил Александр Шевырев.
«Регион уверенно обеспечивает себя основными продуктами, эффективно решая задачи импортозамещения. Поддержка агропромышленного комплекса и создание современной инфраструктуры на селе — одно из приоритетных направлений нашей работы», — сказал он, пожелав аграриям здоровья, благополучия, дальнейших успехов и рекордных показателей.
Напомним, в этот же день лучших аграриев также
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