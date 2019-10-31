В рязанском супермаркете нашли поддельную колбасу

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В Рязани нашли поддельную колбасу «Папа может». Об этом сообщил
Пробы взяли в одном из супермаркетов. По результатам исследований в колбасе из мяса птицы выявили ДНК свиньи, что свидетельствовало о фальсификации мясной продукции «посредством использования сырья другого вида животного, не заявленного в составе». К тому же состав противоречил информации «без свинины», нанесенной на оболочку.
ОАО «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат» оштрафовали на 100 тысяч рублей. Штраф выплатили в федеральный бюджет в полном объеме.
«Декларация о соответствии на выпуск вышеуказанной продукции была приостановлена», — говорится в сообщении.
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