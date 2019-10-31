В Рязани открыли выставку о советских военачальниках

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В понедельник, 28 октября, в Рязанской областной библиотеке имени Горького открыли выставку о советских военачальниках. Об этом
Лидер рязанских коммунистов Денис Сидоров уточнил, что выставку открыли в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. По его словам, она важна, в первую очередь, для молодежи, которая будет рассказывать детям и внукам о подвигах советских героев-победителей.
Первый секретарь Рязанского обкома комсомола Евгений Морозов поздравил горожан с наступающим праздником — 101-й годовщиной со дня основания Ленинского комсомола.
На открытие выставки пришли люди разных поколений, комсомольцы и активисты.
«Присутствовали и те, кто когда-то поднимал целину и работал в первых стройотрядах, секретари и активисты студенческих и заводских комсомольских первичек великой советской эпохи», — отметили на сайте партии.
Коммунисты подчеркнули, что полководцев Великой Отечественной войны объединяло «твердое уверенное руководство вверенными войсками, тщательная подготовка боевых операций, гибкость мышления, глубокие знания военного дела, широта кругозора и смелость».
«Победа в Великой Отечественной войне далась советскому народу неимоверно тяжким трудом. Однако для эффективной реализации своей цели, а именно для защиты своего Отечества и родной земли, на полях, где происходили сражения, помимо смелости и отваги необходимо было владеть военным искусством на достаточно высоком уровне. Именно советские военачальники обладали таким талантом», — отметили коммунисты.
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