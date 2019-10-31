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Фото: УМВД по Рязанской области
В Рязани неизвестный водитель сбил молодого человека и скрылся. Об этом
Авария произошла в среду, 30 октября, у дома №16 на улице Весенней. Машина, предположительно Kia Rio, на нерегулируемом пешеходном переходе сбила 21-летнего молодого человека. Пострадавшего госпитализировали.
Автомобиль уехал после ДТП. Водителя ищут.
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Жители обслуживаемых домов должны проголосовать и решить, оставить общепринятую схему зимней уборки дворов или изменить условия оплаты.