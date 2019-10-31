В России приняли закон против мошенничества с электронными подписями

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Фото: Pixabay.com
С 1 ноября вступает в силу одно из нововведений ФЗ № 286 о внесении изменений в федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости». Теперь владельцы недвижимости будут получать уведомления о поступлении заверенных электронных документов на переход права собственности.
Благодаря этому собственник сможет своевременно выявить попытки незаконного присвоения принадлежащего ему недвижимого имущества. Уведомления будут направлять на электронные адреса, предоставленные гражданами для обратной связи.
«Запрет на заключение электронных сделок без специальной отметки в едином госреестре недвижимости (ЕГРН) позволяет автоматически отклонить любые электронные документы на отчуждение права, даже если документы подало доверенное лицо владельца недвижимости», — говорит замглавы Федеральной кадастровой палаты Павел Чащин. — А благодаря уведомительной системе собственник узнает о поступлении таких документов на проведение сделок дистанционно".
Принятие поправок в закон о регистрации стало ответной реакцией на выявление нескольких фактов мошенничества на рынке недвижимости, совершенных с применением электронных подписей.
Электронная подпись позволяет проводить не только сделки с жильем, но и получать различные госуслуги в электронном виде не выходя из дома. Например, подать налоговую декларацию, зарегистрировать автомобиль, участвовать в электронных торгах и так далее.
Помимо вступающих в силу поправок, сейчас разрабатываются предложения по доработке дополнительных механизмов распознавания заявителей при получении электронных госуслуг. В частности, речь идет о биометрической идентификации граждан по лицу и голосу. Такие инструменты призваны обеспечить дополнительную защиту от потенциальных рисков мошенничества.
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Trade in — это замена старого имущества на новое с доплатой.