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В РГУ подтвердили, что Андрею Минаеву отменили меру пресечения. Во вторник, 29 октября, в вузе издали внутренний приказ о том, что врио ректора исполняет Сергей Демидов.
В пресс-службе отметили, что прежний приказ Минобрнауки перестал действовать после отмены для Минаева меры пресечения.
Ранее сообщалось, что ректора РГУ
Напомним, 1 апреля ректора
По версии следствия, руководство вуза
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