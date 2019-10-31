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12:10, 31 октября 2019 244
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В РГУ подтвердили, что Андрею Минаеву отменили меру пресечения

В РГУ подтвердили, что Андрею Минаеву отменили меру пресечения

В РГУ подтвердили, что Андрею Минаеву отменили меру пресечения. Во вторник, 29 октября, в вузе издали внутренний приказ о том, что врио ректора исполняет Сергей Демидов.

В пресс-службе отметили, что прежний приказ Минобрнауки перестал действовать после отмены для Минаева меры пресечения.

Ранее сообщалось, что ректора РГУ отпустили из-под домашнего ареста.

Напомним, 1 апреля ректора Андрея Минаева и проректора Елену Кирьянову задержали по подозрению в мошенничестве.

По версии следствия, руководство вуза предупредило более десяти деканов о том, что их должны фиктивно премировать. В бухгалтерских документах они расписывались за получение 104 тысяч рублей, а себе оставляли только десять тысяч. Более миллиона рублей пошли на прием проверяющей комиссии, чтобы повлиять на результат аккредитации.


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