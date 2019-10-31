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15:25, 31 октября 2019 168
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В Пронском районе «ГАЗель» перевернулась на бок из-за гололеда

В Пронском районе «ГАЗель» перевернулась на бок из-за гололеда

В среду, 30 октября, в Пронском районе «ГАЗель» перевернулась на бок из-за гололеда. Авария произошла возле села Красное, пишет издательство «Пресса».

Отмечается, что в машине находился ребенок. В ДТП никто не пострадал.

«Разбилось только лобовое стекло. В ночь нам пришлось оставить „Газель“ на дороге. А помогла нам добраться до Пронска семья, которая ехала по направлению к Рязани. Водитель белого „Соболя“, в котором еще сидела жена с ребенком, развернул автомобиль и довез нас с сынишкой до райцентра. Мы очень благодарны им, хотя в суете и не спросили фамилию», — рассказал водитель.


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1 неделя назад
Творческий процесс, или Как «Mama Jazz» репетируют перед юбилейным концертом

Творческий процесс, или Как «Mama Jazz» репетируют перед юбилейным концертом

5 ноября в драмтеатре с юбилейным концертом «Нам 15 лет» выступит вокальный ансамбль «Mama Jazz» под руководством Эллы Хрусталевой.

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