В ночь на 1 ноября в Рязанской области похолодает до -10 градусов

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Фото: Pixabay.com
В ночь на пятницу, 1 ноября, в Рязанской области похолодает до -10 градусов. Прогноз погоды
По данным синоптиков, днем -2, +3 градуса.
Днем местами снег. На отдельных участках дорог гололедица.
Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду, днем местами порывы до 15 метров в секунду.
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5 ноября в драмтеатре с юбилейным концертом «Нам 15 лет» выступит вокальный ансамбль «Mama Jazz» под руководством Эллы Хрусталевой.