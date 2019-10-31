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17:25, 31 октября 2019 103
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В мэрии отчитались об установке детских площадок в Рязани

В мэрии отчитались об установке детских площадок в Рязани

Фото: Администрация Рязани

В мэрии отчитались об установке детских площадок в Рязани.

Заявки на благоустройство поступили от 29 управляющих компаний с 22 августа по 5 октября.

По вопросу благоустройства придомовой территории многоквартирных домов — ремонт и оборудование детских игровых и спортивных площадок; мест отдыха; ограждений и иного оборудования; поступило 55 заявок от управляющих организаций; ТОСов; жилищных кооперативов.

Детское оборудование установили по адресам:

  • улица Кальная, дом №39;
  • улица Пирогова, дом №13;
  • улица Островского, дом №23/2;
  • улица Великанова, дом №1 корпус 1;
  • улица Гагарина, дом №80;
  • улица Интернациональная, дом №15в;
  • улица Интернациональная, дом №11б;
  • улица Комбайновая, дом №21;
  • улица Крупской, дом №23;
  • улица Щорса, дом №5;
  • улица Гоголя, дом №50;
  • улица Великанова, дом №3;
  • улица Великанова, дом №6;
  • улица 1-е Бутырки, дом №4;
  • улица Березовая, дом №1а;
  • улица Березовая, дом №1м;
  • улица Березовая, дом №8;
  • улица Крупской, дом №5;
  • улица Сельских Строителей, дом №6 корпус 4;
  • улица Дружная, дом №16 корпус 1;
  • улица Стройкова, дом №49;
  • улица Магистральная, дом №21;
  • улица Октябрьская, дом №60 корпус 1;
  • улица Ленинского комсомола, дом №67;
  • улица Ленинского комсомола, дом №57/69;
  • улица Гагарина, дом №156;
  • улица Новоселов, дом №7 корпус 1;
  • улица Дзержинского, дом №62 корпус 1;
  • Первомайский проспект, дом №64 корпус 2;
  • улица Станкозаводская, дом №21;
  • улица Энгельса, дом №10/7;
  • улица Зубковой, дом №30б.

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