В мэрии отчитались об установке детских площадок в Рязани.

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Фото: Администрация Рязани
В мэрии
Заявки на благоустройство поступили от 29 управляющих компаний с 22 августа по 5 октября.
По вопросу благоустройства придомовой территории многоквартирных домов — ремонт и оборудование детских игровых и спортивных площадок; мест отдыха; ограждений и иного оборудования; поступило 55 заявок от управляющих организаций; ТОСов; жилищных кооперативов.
Детское оборудование установили по адресам:
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Жители обслуживаемых домов должны проголосовать и решить, оставить общепринятую схему зимней уборки дворов или изменить условия оплаты.