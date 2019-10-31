В Горроще установят новые пешеходные ограждения

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Фото: Администрация Рязани
В Рязани продолжают устанавливать пешеходные ограждения. Об этом сообщил
Работы идут на улице Дзержинского в районе перекрестка с улицей Татарской.
Там установили 12 секций, каждая по два метра в длину.
В ближайшее время работы по ремонту продолжатся по улице Дзержинского. В частности, ограждения установят на перекрестке с улицей Ленинского Комсомола.
На улице Черновицкой ремонтируют и восстанавливают ограждения, поврежденные в ДТП.
Всего в этом году демонтировали 864 погонных метра ограждений, установили 128,5 метра. Отремонтировали более 100 квадратных метров металлических элементов, покрасили 1 935 метров.
В этом году планируют установить металлические ограждения общей протяженностью свыше 2 830 погонных метров на площади Свободы, а также улицах Свободы, Гагарина, Спортивной, Связи, Грибоедова, Садовой, Чкалова.
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