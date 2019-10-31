В 2020 году в Рязанской области вырастут тарифы ЖКХ

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В 2020 году в Рязанской области тарифы ЖКХ вырастут на 3,6%. Сответствующее
Согласно документу, индексация произойдет во втором полугодии.
Больше всего тарифы ЖКХ в 2020 году подорожают в Чеченской республике (6,5%), Кабардино-Балкарской республике (5,4%) и Республике Дагестан (5,2%), самый низкий индекс роста платы за коммунальные услуги предусмотрен для жителей Ненецкого автономного округа, он составит 2,4%
В Москве плата вырастет в среднем на 5%. В Санкт-Петербурге — не более чем на 3,8 процента.
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