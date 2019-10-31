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13:49, 31 октября 2019 182

УЖК «Зеленый сад — Мой дом» предложила жителям улучшить качество уборки снега

УЖК «Зеленый сад — Мой дом» предложила жителям улучшить качество уборки снега

УЖК «Зеленый сад — Мой дом» предложила жителям улучшить качество уборки снега. Жители обслуживаемых домов должны проголосовать и решить, оставить общепринятую схему зимней уборки дворов или изменить условия оплаты за улучшение качества услуги. Последнее предполагает использование менее вредных реагентов вместо пескосоляной смеси и более частый вывоз снега.

Голосование проходит в очной или заочной форме. Решения уже приняли жители домов №18 на улице Космодемьянской, №69 на улице Татарской, №№3 и 5 на Славянском проспекте и дома № 76 с корпусами 1 и 3 на Первомайском проспекте.

Подробнее читайте в публикации.

Фото Группы компаний «Зеленый сад»


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