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УЖК «Зеленый сад — Мой дом» предложила жителям улучшить качество уборки снега. Жители обслуживаемых домов должны проголосовать и решить, оставить общепринятую схему зимней уборки дворов или изменить условия оплаты за улучшение качества услуги. Последнее предполагает использование менее вредных реагентов вместо пескосоляной смеси и более частый вывоз снега.
Голосование проходит в очной или заочной форме. Решения уже приняли жители домов №18 на улице Космодемьянской, №69 на улице Татарской, №№3 и 5 на Славянском проспекте и дома № 76 с корпусами 1 и 3 на Первомайском проспекте.
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Фото Группы компаний «Зеленый сад»
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