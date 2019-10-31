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Стало известно, сколько потратили на логотип «
По ее словам, логотип со снежинкой региону «достался бесплатно от коллег из Москвы».
Также она рассказала, что Федеральное агентство по туризму поможет областному центру в проведении мероприятия на площади Ленина с участием «экстремальщиков», которое оценивается в 10 млн рублей.
Кроме того, Рязани в проведении праздника поможет телеканал «Звезда», который предоставит за свой счет исполнителя на «зимний День ВДВ».
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Жители обслуживаемых домов должны проголосовать и решить, оставить общепринятую схему зимней уборки дворов или изменить условия оплаты.