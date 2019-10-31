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14:25, 31 октября 2019 148
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Стало известно, сколько потратили на логотип «Рязань — Новогодняя столица 2020»

Стало известно, сколько потратили на логотип «Рязань — Новогодняя столица 2020»

Стало известно, сколько потратили на логотип «Рязань — Новогодняя столица 2020». Об этом в среду, 30 октября, на комитете гордумы рассказала начальник управления культуры Евгения Власова.

По ее словам, логотип со снежинкой региону «достался бесплатно от коллег из Москвы».

Также она рассказала, что Федеральное агентство по туризму поможет областному центру в проведении мероприятия на площади Ленина с участием «экстремальщиков», которое оценивается в 10 млн рублей.

Кроме того, Рязани в проведении праздника поможет телеканал «Звезда», который предоставит за свой счет исполнителя на «зимний День ВДВ».


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