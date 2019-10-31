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10:24, 31 октября 2019 200

Сотрудники «Рязаньэнерго» провели четыре тематических лекции для студентов радиотехнического университета

Сотрудники «Рязаньэнерго» провели четыре тематических лекции для студентов радиотехнического университета

Сотрудники «Рязаньэнерго» провели четыре тематических лекции для студентов радиотехнического университета. Лекции устраивают в рамках информационного курса «Цифровая трансформация в электросетевом комплексе» — пилотного образовательного проекта «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье».

Всего предусмотрено девять тематических лекций для студентов профильных факультетов обучения. Специалисты «Рязаньэнерго» провели четыре занятия для слушателей четвертого курса бакалавриата направления подготовки «Электроэнергетика и электротехника».

«Учитывая глобальные перемены в электроэнергетике, такой информационный курс просто необходим для студентов, которым в обозримом будущем предстоит работать именно в цифровой энергетике. И ребят уже сейчас нужно готовить для работы в новых реалиях. Цикл лекций — прекрасная возможность донести до студентов специфику функционирования цифровых технологий в электросетевом комплексе», — подчеркнул начальник управления технологического развития и инноваций «Рязаньэнерго» Анатолий Павлов.

Первую вводную лекцию посвятили знакомству с концепцией «Цифровая трансформация 2030» ПАО «Россети», в частности с ее целями и задачами, а также основными направлениями и перспективами развития электросетевого комплекса.

Одним из ключевых проектов в рамках первого этапа цифровой трансформации является создание единых центров управления сетями (ЕЦУС). Что изменится с их запуском, студентам рассказали на втором обучающем занятии.

«Создание ЕЦУС, оборудованных цифровыми каналами связи и современными информационными системами, позволит вывести управляемость сетевыми объектами на качественно новый уровень, значительно улучшит их наблюдаемость, повысит оперативность взаимодействия с бригадами, сократит время ликвидации аварийных отключений», — отметил заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению-начальник ЦУС Рязаньэнерго Александр Махин.

На следующих занятиях слушатели курса узнали о проекте «Цифровой район электрических сетей» и о роли интеллектуальных систем технического учета электроэнергии в цифровизации электросетевого комплекса.


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