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Сотрудники «Рязаньэнерго» провели четыре тематических лекции для студентов радиотехнического университета. Лекции устраивают в рамках информационного курса «Цифровая трансформация в электросетевом комплексе» — пилотного образовательного проекта «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье».
Всего предусмотрено девять тематических лекций для студентов профильных факультетов обучения. Специалисты «Рязаньэнерго» провели четыре занятия для слушателей четвертого курса бакалавриата направления подготовки «Электроэнергетика и электротехника».
«Учитывая глобальные перемены в электроэнергетике, такой информационный курс просто необходим для студентов, которым в обозримом будущем предстоит работать именно в цифровой энергетике. И ребят уже сейчас нужно готовить для работы в новых реалиях. Цикл лекций — прекрасная возможность донести до студентов специфику функционирования цифровых технологий в электросетевом комплексе», — подчеркнул начальник управления технологического развития и инноваций «Рязаньэнерго» Анатолий Павлов.
Первую вводную лекцию посвятили знакомству с концепцией «Цифровая трансформация 2030» ПАО «Россети», в частности с ее целями и задачами, а также основными направлениями и перспективами развития электросетевого комплекса.
Одним из ключевых проектов в рамках первого этапа цифровой трансформации является создание единых центров управления сетями (ЕЦУС). Что изменится с их запуском, студентам рассказали на втором обучающем занятии.
«Создание ЕЦУС, оборудованных цифровыми каналами связи и современными информационными системами, позволит вывести управляемость сетевыми объектами на качественно новый уровень, значительно улучшит их наблюдаемость, повысит оперативность взаимодействия с бригадами, сократит время ликвидации аварийных отключений», — отметил заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению-начальник ЦУС Рязаньэнерго Александр Махин.
На следующих занятиях слушатели курса узнали о проекте «Цифровой район электрических сетей» и о роли интеллектуальных систем технического учета электроэнергии в цифровизации электросетевого комплекса.
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